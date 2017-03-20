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13:29 (мск), источник: ИА Башинформ

«Башпромбанк» прекращает свое существование как бренд

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Региональный банк «Башпромбанк» прекращает свое существование как бренд.

Как сообщили в банке агентству «Башинформ», 28 апреля планируется завершить процесс присоединения «Башпромбанка» к ПАО «Уралсиб». Банк продолжит работу в составе и под брендом «Уралсиба».

Все условия по кредитам, ипотеке и вкладам для клиентов «Башпромбанка» сохранятся до завершения сроков договоров клиентов, прокомментировали агентству в банке.

ОАО «Башкирский Промышленный Банк» — небольшой моноофисный региональный банк. Почти полностью подконтролен банку «Уралсиб». Основное направление деятельности — кредитование физических лиц.

Финансовое учреждение фондируется за счет собственных средств, а также посредством привлечения межбанковских кредитов.

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