Как продаются московские хрущевки после заявлений о сносе

Источник: РИА "Новости"

Продавать или покупать Громкое заявление о сносе всех пятиэтажек в Москве в ближайшее время подняло волну ажиотажа среди потребителей. Но энтузиазма хватило лишь на первую неделю — тогда число звонков, поступивших от владельцев и покупателей квартир в пятиэтажках, подскочило на 25%, отмечает директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. Однако, по его словам, это был рост среди любопытствующих — целью большинства обращений было получение информации о влиянии программы сноса на рынок недвижимости, а не реальное заключение сделок.

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Сейчас потребители остыли, отмечают риэлторы. Многие собственники даже начали снимать квартиры с продажи «до лучших времен» и «чтобы не прогадать». «Часть сделок была отменена, количество предложений сократилось, а сроки экспозиции выросли», — отмечает ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин. По его данным, если до заявлений о сносе в в московских пятиэтажках день в среднем с продажи снималось чуть более 50 квартир, то, начиная с конца февраля, это число подскочило до 180 квартир в день. Срок экспозиции таких квартир увеличился соответственно с 81 дня до 92 дней. «По нашим оценкам, владельцев, которые задумались о снятии с продажи жилья — около 20%. Однако по факту сделали это не более 10% из них, поскольку понятно, что на реализацию программы уйдет несколько лет. И “сидеть на чемоданах” в надежде на что, что их дом попадет под первую волну сноса, не каждый готов», — говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Снос не подстегнул спрос Сегодня примерно каждая десятая квартира из тех, что предлагаются к продаже, находится в пятиэтажках. По данным «Инком-Недвижимость» на текущий момент в Москве выставлено на продажу 4 506 квартир в пятиэтажных домах. Доля этих квартир в общем объеме предложения составляет 11,1%, из которых 1,6% объектов находится в блочных пятиэтажках, 4,9% — в панельных строениях, а 4,6% — в кирпичных хрущевках (без учета «сталинок» и малоэтажной современной постройки). Районы — рекордсмены по количеству хрущевок — Зюзино, Кузьминки, Бескудниковский, Капотня, Марфино, Выхино, Царицыно.

Ажиотаж вокруг сноса не спас хрущевки от плохого спроса — такое жилье продолжает оставаться «потенциальным неликвидом», отмечают риэлторы.

«В последние годы доля купленых в хрущевках квартир, занимала не более 15%. Откровенно говоря, жилье в них выбирали в основном приезжие, как крайний вариант “на первое время”. Сегодня ситуация кардинально не поменялась. Мы не видим роста заявок на покупку квартиры в домах под снос. Ведь пока речь идет о “коте в мешке”. Когда снесут конкретный дом, куда переселят, какую площадь дадут?» — говорит Мария Литинецкая.

Однако плохой спрос все-таки не помешал многим собственникам хрущевок поднять цены на свое жилище. По данным Литинецкой, в среднем увеличение цен на такие квартиры составило 3−5%. Сергей Шлома добавляет, что в некоторых случаях владельцы подняли стоимость продажи этих квартир на 10%. Но в возможность продажи старого жилья в пятиэтажках по завышенным ценам на волне интереса к новой программе риэлторы не верят: при низком уровне платежеспособности населения и высокой конкуренции со стороны качественного жилья на «первичке» и «вторичке», продавцы не смогут реализовать свою недвижимость даже на 3% дороже. «Квартиры в “хрущевках” продолжают оставаться потенциальным “неликвидом”, продать который можно только при снижении цены, — примерно на 10% по сравнению с аналогичными по стоимости вариантами в сегментах первичного и вторичного жилья», — говорит Сергей Шлома. Цена пятиэтажек Таким образом, цена сегодня остается единственным достоинством хрущевок. Самое дешевое жилье — в панельных домах. По данным аналитического центра портала IRN.RU, средняя стоимость метра в них составляет около 140 000 руб. Кирпичные пятиэтажки немного дороже — примерно 155 000 руб. за кв. м. Но все же это значительно ниже среднего уровня цен в Москве — по оценкам ГК «Миэль» средняя удельная цена предложения на вторичном рынке столицы по итогам февраля составила 209 200 руб. за «квадрат».

Лидирует по стоимости жилья в пятиэтажках центр Москвы — здесь стоимость «квадрата» такой недвижимости составляет 276 670 руб.

При этом самое дорогое жилье — на Арбате, где за «квадрат» в хрущевке владельцы просят более 440 000 руб. (данные «Инком-Недвижимость»). Наиболее бюджетные предложения представлены на Востоке и Юго-Востоке Москвы — около 120 000 за кв. м. Столько, например, попросят, за «квадрат» хрущевки в Печатниках, а в «Капотне» и того меньше — 117 000 руб. (данные ЦИАН). По прогнозам Марии Литинецкой, один из сценариев развития событий предполагает, что в течение ближайших месяцев стоимость квадратного метра в хрущевках в Москве увеличится в пределах 10−15%. «Но если не будут предприняты какие-то конкретные меры по реализации программы со стороны властей, стоимость к концу лета снизится обратно до сегодняшних значений. Похожую ситуацию мы наблюдали после присоединения новой Москвы, когда после получения столичной прописки собственники подняли цены. Первые 2−3 месяца мы наблюдали повышенный интерес со стороны покупателей. Однако вскоре он сошел на нет, ведь помимо прописки нужна еще инфраструктура, дороги, рабочие места. Так же и с хрущевками. Одних обещаний рынку недостаточно», — заключает Литинецкая.