Новосибирские аграрии в этом году получат более 2 млрд руб. господдержки

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Новосибирские сельхозпроизводители в текущем году могут получить свыше 2 миллиардов рублей господдержки из федерального и областного бюджетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и правительство Новосибирской области подписали соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на господдержку сельхозтоваропроизводителей региона в 2017 году на общую сумму 1,659 млрд рублей. Софинансирование областного бюджета составит 591,6 млн рублей», — уточили в пресс-службе.

В частности, на оказание поддержки в области растениеводства будет направлено более 634 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — более 308 млн рублей. Кроме того, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам выделят свыше 590 млн руб., на целевые программы развития агропромышленного комплекса запланировано более 570 млн руб. Более 30 млн руб. будет затрачено на модернизацию объектов АПК, приобретение техники и оборудования и более 40 млн — на мелиорацию сельхозземель.

Ранее сообщалось, что около 4,47 млрд руб. потребуется на посевную кампанию в Новосибирской области в этом году. Всего в рамках реализации в Новосибирской области федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» ожидается более 82 млн рублей из федерального бюджета. Согласно аналогичной областной программе, предусматривается финансирование в размере 81,2 млн рублей. Субсидии будут направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, развитие газификации и водоснабжения.