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13:13 (мск), источник: NewsKo

В Перми объединили электронный проездной и электронную карту школьника

МКУ «Гортранс» совместно с департаментом образования администрации Перми проводит эксперимент по объединению электронного проездного билета и электронной карты школьника.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в городском департаменте дорог и транспорта, первый этап эксперимента был проведён на автобусном маршруте № 62 «М/р Крохалева-Ипподром», обслуживаемом МУП «Пермгорэлектротранс».

В ходе эксперимента была подтверждена техническая возможность использования школьных карт в качестве носителя льготного проездного документа — карту можно использовать как льготный проездной, ее необходимо просто приложить к валидатору для списания поездки. Первые несколько школьников смогли израсходовать по 10 поездок.

Следующим этапом станет тестирование способов пополнения льготных проездных документов непосредственно в школе. В качестве тестовой площадки выбрана школа № 108.

Впоследствии будет сформирована необходимая нормативно-правовая база, позволяющая на постоянной основе использовать школьные карты в качестве льготного проездного документа, что позволит школьникам не только использовать одну карту как в школе, так и в транспорте, но и существенно упростит процедуру оформления и пополнения проездного документа.

При этом школьнику при себе необходимо будет иметь справку из школы до момента утверждения электронной карты школьника в качестве официального документа.

Напомним, в марте департамент дорог и транспорта администрации Перми совместно с министерством транспорта Пермского края синхронизировали системы учёта поездок городских и краевых льготных пассажиров. Вскоре перевозчики начали использовать для учёта краевых и городских льготников один валидатор.

Источник — администрация Перми.

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