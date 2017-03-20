Самолеты в Пермь, Оренбург, Киров и Казань будут летать чаще
Авиакомпания «Оренбуржье» увеличивает частоту полетов из Международного аэропорта Курумоч в города Приволжского федерального округа.
Авиакомпания «Оренбуржье» увеличивает частоту полетов из Международного аэропорта Курумоч в города Приволжского федерального округа.
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Авиакомпания «Оренбуржье» — коммерческий бренд ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург». Основная перевозка осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410. В 2016 году авиакомпания выполнила более 9 тысяч рейсов, перевезя около 100 тысяч жителей различных территорий от ПФО до Заполярья.