Самолеты в Пермь, Оренбург, Киров и Казань будут летать чаще

С переходом на весенне-летнее расписание, которое вступит в силу 26 марта, рейсы по маршруту Оренбург-Самара-Оренбург станут ежедневными (3 рейса в неделю в зимний период). По одной частоте добавится к маршрутам Самара-Казань-Самара (6 рейсов в неделю, все дни кроме субботы) и Пермь-Самара-Пермь (вылеты в понедельник, среду и воскресенье). Направление Самара-Киров-Самара сохранит частоту вылетов 3 рейса в неделю. Более подробное расписание и условия перевозки — на сайте авиакомпании..

Авиакомпания «Оренбуржье» — коммерческий бренд ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург». Основная перевозка осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410. В 2016 году авиакомпания выполнила более 9 тысяч рейсов, перевезя около 100 тысяч жителей различных территорий от ПФО до Заполярья.