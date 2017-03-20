КИШИНЕВ, 20 марта. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, чтобы поддержать своих виноделов. По решению парламента, на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время. Согласно поправкам, теперь в Молдавии вино — это «продукт питания», произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла.

По словам автора проекта, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.