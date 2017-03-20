Утверждена «дорожная карта» по поддержке и стимулированию экспорта Башкирии

Первый блок касается формирования и усовершенствования системы поддержки экспорта. Он предусматривает определение приоритетных направлений республиканского экспорта, организацию работы Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики, а также формирование механизма взаимодействия с Торгпредствами в иностранных государствах.
Второе направление «дорожной карты» касается оказания финансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий и организаций. При этом особое внимание уделено взаимодействию с федеральными институтами развития и банковскими учреждениями в части субсидирования, предоставления гарантий, страхования и льготного кредитования экспортных проектов.
Третье направление связано с промоутерскими мероприятиями. Ожидается, что работа с экспортно-ориентированными организациями в части оформления паспортов экспортных проектов перейдет на качественно новый уровень. Предусмотрено участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях с презентацией экспортного потенциала региона.
В части развития информационных ресурсов экспортной деятельности предусматриваются мероприятия по распространению информации о республиканской продукции за рубежом, а также информирование предприятий о потребностях иностранных государств.
Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, реализация «дорожной карты» будет способствовать формированию широкого слоя конкурентоспособных, активных экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий. Это, в свою очередь, позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата в республике.