Утверждена «дорожная карта» по поддержке и стимулированию экспорта Башкирии

Первый блок касается формирования и усовершенствования системы поддержки экспорта. Он предусматривает определение приоритетных направлений республиканского экспорта, организацию работы Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики, а также формирование механизма взаимодействия с Торгпредствами в иностранных государствах.

Второе направление «дорожной карты» касается оказания финансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий и организаций. При этом особое внимание уделено взаимодействию с федеральными институтами развития и банковскими учреждениями в части субсидирования, предоставления гарантий, страхования и льготного кредитования экспортных проектов.

Третье направление связано с промоутерскими мероприятиями. Ожидается, что работа с экспортно-ориентированными организациями в части оформления паспортов экспортных проектов перейдет на качественно новый уровень. Предусмотрено участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях с презентацией экспортного потенциала региона.

В части развития информационных ресурсов экспортной деятельности предусматриваются мероприятия по распространению информации о республиканской продукции за рубежом, а также информирование предприятий о потребностях иностранных государств.