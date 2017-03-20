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13:19 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «При реализации проектов благоустройства и дорожных работах приоритетами должны быть их сроки и качество»

При подготовке и реализации проектов благоустройства, а также при проведении дорожных работ особое внимание должно быть уделено подготовке планов производственных работ, сроки и качество их исполнения, наличие в достаточном объеме техники и материалов. Такую задачу поставил 20 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания администрации региона.

В ходе совещания было отмечено, что установившаяся в регионе теплая весенняя погода позволяет перейти к плановым, масштабным работам по приведению в порядок трасс региона, благоустройству дворов, улиц и площадей. Контроль за их выполнением возложен на руководителей органов исполнительной власти. Отчет о ходе работ будет представлен главе региона до 15 апреля.

Андрей Бочаров обратил особое внимание на реализацию программы «Наш двор — наш дом», а также проекты благоустройства в муниципальных образованиях и сельских поселениях.

Напомним, что в этом году масштабная программа по благоустройству территорий Волгоградской области, стартовавшая в 2014 году, впервые распространится на центральные усадьбы сельских поселений: 90 из них получат по три миллиона рублей на приведение в порядок парков, скверов, детских площадок. Всего в Волгоградской области на благоустройство дворов и общественных пространств в 2017 году направлено почти 800 миллионов рублей. Регион продолжает последовательно и комплексно развивать территории, чтобы в каждом поселении, независимо от его удаленности и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и базу для развития.

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