Андрей Бочаров: «При реализации проектов благоустройства и дорожных работах приоритетами должны быть их сроки и качество»

В ходе совещания было отмечено, что установившаяся в регионе теплая весенняя погода позволяет перейти к плановым, масштабным работам по приведению в порядок трасс региона, благоустройству дворов, улиц и площадей. Контроль за их выполнением возложен на руководителей органов исполнительной власти. Отчет о ходе работ будет представлен главе региона до 15 апреля.

Андрей Бочаров обратил особое внимание на реализацию программы «Наш двор — наш дом», а также проекты благоустройства в муниципальных образованиях и сельских поселениях.

Напомним, что в этом году масштабная программа по благоустройству территорий Волгоградской области, стартовавшая в 2014 году, впервые распространится на центральные усадьбы сельских поселений: 90 из них получат по три миллиона рублей на приведение в порядок парков, скверов, детских площадок. Всего в Волгоградской области на благоустройство дворов и общественных пространств в 2017 году направлено почти 800 миллионов рублей. Регион продолжает последовательно и комплексно развивать территории, чтобы в каждом поселении, независимо от его удаленности и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и базу для развития.