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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Силуанов назвал рубль переоцененным на 10 процентов

Курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10−12 процентов.

Источник: РИА "Новости"

Это дает Минфину возможность увеличить закупки валюты сверх тех операций, которые проводятся для пополнения Резервного фонда. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Мы уже купили 500 [миллионов долларов] и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10−12 процентов, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сказал он.

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По его словам, до конца года существует возможность купить не менее одного миллиарда долларов. «Но не факт, что мы ею воспользуемся», — подчеркнул Силуанов. Министр добавил, что речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.

Также Силуанов сообщил, что Минфин улучшил прогноз роста ВВП России в 2017 году с 0,6 процента до 1,5−2 процентов. «Изначально у нас было 0,6 процента на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики (главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным — прим. “Ленты.ру”) — от полутора до двух процентов», — сказал Силуанов.

В конце января Минфин также называл курс рубля завышенным и предлагал девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Комментарии
23
александр зыков
Силуанов , или дурак , или имеет эпическую зарплату , скорей конечно второй вариант , но и придурковатость министра не следует сбрасывать со счетов , потому что он не понимает простой вещи , а именно если зарабатывать пять миллионов рублей в день , как многие вроде него , то понятно без слов , рубль явно переоценён по покупательной способности , невозможно одному человеку осмысленно потратить такую зарплату ... А если взять среднюю по стране 500 руб в день , то не протянуть ноги уже достижение и понимать вот таких идиотов-министров , людям с такими мизерными зарплатами невозможно по определению ...
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Николай
Да что уж там. Пусть вообще 100р за один фантик. Пусть народ вообще на копейки живёт и голодает. Таким "людишкам", как этот силуанов, всё равно не понять. Наворовали миллионы и сидят на госбюджете.
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Свин .
Предлагаю повысить мне зарплату на 777% - кто за?
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