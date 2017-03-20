В Башкирии будут выращивать кузнечиков и сверчков
Идею предложили бизнесмены из Израиля.
Идею предложили бизнесмены из Израиля.
Предприниматели из Израиля предложили построить в Башкирии фермы для сверчков и кузнечиков.
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