В Башкирии будут выращивать кузнечиков и сверчков

Предприниматели из Израиля предложили построить в Башкирии фермы для сверчков и кузнечиков.

Намедни в Торговой палате республики обсуждали сотрудничество Башкирии и Израиля. Зарубежные производители обращают внимание на насекомых из-за нехватки «стандартного» белка. Так, одна из израильских компаний выращивает на специальной ферме кузнечиков. Их с радостью покупают производители спортивного питания. Например, из сверчков можно сделать питательный протеиновый батончик. Идея заинтересовала местных фермеров.

К слову, обсуждали не только экзотические шоколадки.