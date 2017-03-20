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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии будут выращивать кузнечиков и сверчков

Идею предложили бизнесмены из Израиля.

Источник: РИА "Новости"

Предприниматели из Израиля предложили построить в Башкирии фермы для сверчков и кузнечиков.

Намедни в Торговой палате республики обсуждали сотрудничество Башкирии и Израиля. Зарубежные производители обращают внимание на насекомых из-за нехватки «стандартного» белка. Так, одна из израильских компаний выращивает на специальной ферме кузнечиков. Их с радостью покупают производители спортивного питания. Например, из сверчков можно сделать питательный протеиновый батончик. Идея заинтересовала местных фермеров.

К слову, обсуждали не только экзотические шоколадки.

— Нам очень понравилась идея создания одноразовой посуды из остатков культурных растений. Такая посуда не наносит вреда окружающей среде, — рассказали в пресс-службе Торговой палаты Башкирии.

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