Торговые палатки у Музея янтаря переедут на новое место

Уже разработана концепция внешнего вида павильонов. 9 из 22 ларьков перенесут во внутренний двор музея. Новые торговые точки будут оформлены в средневековом стиле, по форме — прямоугольные и шестигранные.

Территорию вокруг выложат брусчаткой. Несколько палаток перенесут в район Центрального рынка. При этом часть предпринимателей не приняли предложенные властями варианты размещения.