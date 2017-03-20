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16:22 (мск), источник: Вести - Калининград

«Янтарьэнергосбыт» провел рейд по неплательщикам

Должников предупредили о «конце света». Сотрудники компании «Янтарьэнергосбыт» провели рейд по неплательщикам в центральном районе Калининграда.

Здесь за свет задолжало более 500 человек, а общая сумма их долга превысила 7 миллионов рублей. Вначале потребителей по-хорошему просят рассчитаться за электроэнергию в течение 20 дней, предлагают погасить долг частями. Крайняя мера — обращение в суд, после чего последует визит судебных приставов, арест имущества и запрет на выезд заграницу.

Если гражданин задолжал за два периода потребления, его квартиру могут обесточить. Правда, бывает, что должники самовольно подключаются к сетям. «Янтарьэнергосбыт» напоминает, что за такой безучетный расход электричества придётся заплатить гораздо больше. В ходе рейда монтёры повторно отключили несколько квартир от электроснабжения, работники компании вручили должникам досудебные претензии. С начала года без света остались более 530 жителей города с долгом в 10 миллионов рублей.

Татьяна Бабицкая, директор департамента по работе с гражданами-потребителями ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

 — Мы всегда идем навстречу тем, кто попал в сложную ситуацию. Условия таковы: необходимо 50% долга оплатить сразу, а оставшуюся сумму мы реструктуризируем. Делим ее на части. Можем разделить задолженность на срок до 6 месяцев.

В феврале во время подобных рейдов энергетикам удалось добиться оплаты счетов за электроэнергию на 12 миллионов рублей. Всего долги населения региона за электричество составляют более 500 миллионов рублей.

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