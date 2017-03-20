Цены на нефть падают

Цены на нефть в понедельник продолжили снижение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные электронных торгов.

По состоянию на 15.55 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в мае на торгах ICE упала на 1,292 процента до 51,1 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,64 процента до 48,69 доллара за баррель.

Напомним, ранее эксперты отметили, что цены на нефть остаются под давлением. Это связано с ростом запасов и буровой активности в США, а также неопределенностью в том, будут ли пролонгированы договоренности ОПЕК по сокращению добычи нефти.