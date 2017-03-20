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13:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирский мед в разовой упаковке отправили в московские школы

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Москву отправилась первая партия из двух тонн меда в индивидуальной разовой упаковке, произведенного в Башкортостане, сообщает РБК-Уфа.

В московских школах проведут тестирование башкирского меда. В течение месяца около девяти тысяч учеников будут съедать в день 10 граммов меда. Как говорит участник проекта, руководитель компании «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков, первая пробная партия в 200 тысяч порций (это две тонны меда) уже отправились в столицу.

«В 2014 году мы проводили эксперимент “Школьный мед” в уфимском лицее № 83. Получили согласие детей, родителей, Министерства образования республики. Эксперимент был признан успешным, но из-за отсутствия финансирования продолжения он, к сожалению, не получил», — рассказал Сергей Мулюков.

В Москве, как говорит бизнесмен, финансирование детского питания заложено в бюджете. Поэтому он верит, что после тестирования последует более масштабная закупка.

Дневная 10-граммовая порция на одного ученика обходится в три рубля.

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