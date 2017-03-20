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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура приняла более 190 заявлений от клиентов Татфондбанка

КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 190 вкладчиков Татфондбанка, у которого решением ЦБ РФ отозвана лицензия, обратились в органы прокуратуры по вопросу защиты своих интересов, сообщает прокуратура Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Прокуроры городов и районов республики продолжают работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков Татфондбанка в связи с расторжением договора банковского вклада и заключением договора доверительного управления с инвестиционной компанией “ТФБ Финанс”. На сегодняшний день в органы прокуратуры республики обратился 191 вкладчик Татфондбанка», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации надзорного ведомства, поступают обращения от вкладчиков ПАО «Тимер Банк». По результатам прокурорских проверок по обращениям вкладчиков в суды направлены 24 иска в Казани, Бугульме, Набережных Челнах, Елабуге, Апастовском, Актанышском и Кукморском районах Татарстана.

Для оптимизации работы прокуроров на места направлены образцы всех необходимых процессуальных документов — типового обращения гражданина в прокуратуру за защитой своих прав, искового заявления, перечень необходимых документов в обоснование иска, а также общих для всех заявителей документов (устав банка, договор доверительного управления и др.).

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка сбережений». По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс», и теперь не могут получить свои вклады. В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». По результатам проверки заявлений МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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