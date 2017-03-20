Воронежский губернатор поручил разобраться с необработанными пашнями

Решить проблему скопления необработанных земель поручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев департаменту аграрной политики области и администрациям муниципальных районов. Вопрос обсуждался на расширенном заседании правительства Воронежской области 17 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«К сожалению, это есть. Особенно это касается близлежащих к городу Воронежу районов, — пояснил Алексей Гордеев. — Собственники, даже если они имеют какие-то далеко идущие инвестиционные планы, с землей должны работать. И должны понимать, что мы будем это требовать».

На совещании глава департамента АПК региона Константин Квасов также доложил об итогах работы отрасли в 2016 году. Он отметил, что общая сумма инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в прошлом году составила 45,6 млрд рублей — это четверть от всех вложений в экономику Воронежской области.

В прошлом году на предприятиях АПК было создано более 1300 высокопроизводительных рабочих мест. За год средний уровень зарплаты в отрасли вырос на 13,6% и составила 23 тыс. 485 рублей (в 2015 году — 20 тыс. 580 рублей).

Прибыль от работы сельхозтоваропроизводителей региона составила в 2016 году 19 млрд рублей — это на миллиард больше, чем годом ранее. Бюджеты всех уровней получили от отрасли 10 млрд рублей в виде налогов — это 11,5% от всех налоговых поступлений в регионе. За год объемы налоговых платежей от предприятий АПК вырос почти на 40%.

Общий объем субсидий организациям АПК области составил 9,5 млрд рублей, из них 2,3 млрд руб. направлено из областного бюджета.

В целом объем сельхозпроизводства в регионе по итогам 2016 года вырос на 3,4% и составил 220 млрд рублей. В прошлом году аграрии Воронежской области получили рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Индекс объема производства продукции животноводства составил 103,9% (по России — 101,5%): произведено 382 тыс. тонн мяса, 828 тыс. тонн молока, 943 млн штук яиц. Последние шесть лет регион является лидером в Российской Федерации в молочном скотоводстве и по итогам 2016 года занимает первое место по приросту объема производства товарного молока и второе по наращиванию поголовья скота, в том числе коров. В 2016 году в регионе заработали два новых молочных комплекса — на 5000 голов дойного стада в Аннинском районе и на 2800 голов в Лискинском районе. Начато строительство еще трех комплексов в Аннинском (на 3200 голов), Бобровском (на 2800) и Верхнемамонском (на 2200 голов коров) районах.