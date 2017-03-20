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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии запланировано отремонтировать около тысячи километров региональных и местных дорог

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане в течение теплого сезона планируется отремонтировать около тысячи километров региональных, муниципальных и местных дорог. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству. Перед этим в марте-апреле пройдет ямочный ремонт в объеме, примерно равном прошлогоднему: семь тысяч тонн холодного асфальтобетона на 59 тысяч кв. м площади.

Как отметил глава ведомства Рим Гилязитдинов, приоритет отдается дорогам регионального значения, где наблюдается высокая интенсивность движения. Это трассы Уфа — Белорецк и Уфа — Бирск — Янаул. Кроме того, каждый муниципалитет получил субсидии на ремонт дорог местного и районного значения. Работы будут выполнять структуры ГУП «Башкиравтодор».

В связи с ожиданием интенсивного паводка к прохождению половодья готовятся все 21,67 тысячи водопропускных труб, их очищают от мусора и зарослей кустарника. На обслуживании Управления дорожного хозяйства РБ находятся 1649 мостов и путепроводов. Как сообщили в Госкомтрансе, на случай разрушения мостов зарезервированы средства для их оперативного восстановления. Общий объем финансирования дорожного ремонта в 2017 году — 16 млрд 275 млн рублей.

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