20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 20 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,008 до Br1,8829 (17 марта — Br1,8909 за $1). Курс евро снизился на Br0,0103 и составляет Br2,0253 (17 марта — Br2,0356 за 1 евро).