Максим Соколов: На дороги Ростовской области выделят более миллиарда рублей

По его словам, в этом году Ростовской области выделят более миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит построить на Дону 30 километров новых дорог, капитально отремонтировать 35 километров магистралей, провести ремонт дорожных сетей, мостов и путепроводов.

Добавим, за ближайшие два года дороги Ростовской области должны привести в соответствие международным стандартам.