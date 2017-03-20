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15:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Максим Соколов: На дороги Ростовской области выделят более миллиарда рублей

Безопасность движения и качество дорог стали главными темами совещания в правительстве региона. Его провел министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, в этом году Ростовской области выделят более миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит построить на Дону 30 километров новых дорог, капитально отремонтировать 35 километров магистралей, провести ремонт дорожных сетей, мостов и путепроводов.

Добавим, за ближайшие два года дороги Ростовской области должны привести в соответствие международным стандартам.

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