Рустам Минниханов о Халиле Гиниятове: Потеряем этого директора — пороховой завод будет под вопросом

«На государственном предприятии “Казанский государственный казенный пороховой завод” в текущем году произошло три аварии. Вообще, это одно из самых проблемных предприятий, аварии и инциденты здесь происходят практически каждый год», — отметил в своем выступлении руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров.

О проблемах на каждом из семи опасных производств, работающих в составе одного из старейших предприятий оборонного комплекса страны, на заводе знают.

«За последние пять лет было проведено 137 проверок, выявлено 2125 нарушений, и 2000 из них устранено. В частности, Приволжским управлением Ростехнадзора за пять лет проведено 20 проверок состояния промышленной безопасности на опасных производствах нашего предприятия. В ходе проверок выявлено 1000 нарушений, из которых на сегодняшний день устранено 910. Остальные — на стадии выполнения. Кроме этого, в октябре 2016 года проводилась плановая выездная проверка состояния промышленной безопасности центральным аппаратом Ростехнадзора. В ходе проверки было выявлено 163 нарушения, 133 из которых устранены», — привел цифры генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Халил Гиниятов.

Причины тоже очевидны: износ и устаревание оборудования, большая часть которого работает еще со времен Второй мировой войны. Сотрудники имеют до 84 непосредственных контактов с опасной продукцией. Причина всех трех несчастных случаев, произошедших в 2016 году, в том числе того, что привел к гибели сотрудника, — человеческий фактор.

«Две аварии, две достаточно схожие причины, и ничего в вашем докладе не прозвучало о том, что не стоило бы никаких денег, о том, что не стоило бы никаких вмешательств ни Президента, ни Минпромторга, чтобы на уровне своего производственного контроля, которым вы должны быть обеспечены в полном объеме, наладить вашу работу», — высказала претензию руководителю предприятия заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Светлана Радионова.

«Увеличили в два с половиной раза штат производственного контроля, был введен особый режим работы, что позволяют мне определенные правила. 24 часа главный специалист контролирует опасные фазы. Нами был уменьшен межремонтный цикл оборудования. Введен отдельный цех по ремонту только оборудования, задействованного в опасных производствах», — не согласился с обвинением в бездействии Халил Гиниятов, но признал, что нарушения, устранение которых зависит только от самого предприятия и его руководства, еще остались.

«Я подключусь: каждый случай очень внимательно мы рассматривали, все наши надзорные службы. Надо сказать, что завод очень старый, и много что нужно сделать, чтобы исключить вот такие ситуации. Технология производства очень примитивная, и обеспечить все меры безопасности достаточно сложно. Но это не является оправданием. Мы понимаем, что заводу 228 лет. Многие цеха по той технологии работают, что еще от царской России достались. Но с работой предприятия связана обороноспособность страны, и надо обороноспособность обеспечить. Мы принимаем все ваши замечания, в том числе и в наш адрес, но я должен сказать, что из всех руководителей, а я уже 20 лет работаю в Правительстве, если этого мы директора потеряем, то пороховой завод будет под вопросом. Я за него заступаюсь», — вступил в диалог Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Лидер республики сообщил, что сейчас на уровне региона прорабатывается вопрос исправления ситуации, ищется возможность подключения федерального ресурса.

«Пока мы не построим новый современный завод, это будет большой проблемой и для столицы, и для надзорного органа. Я просил бы сильно его не ругать. Он, наверное, даже обрадуется, если такой вопрос поставите (об освобождении от занимаемой должности — прим. Т-и), но ему надо помогать. Если не поможем — будет сложно. Там большой коллектив, завод работает с полной загрузкой, и мы обязаны выполнять поставленные государством задачи», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Обращаясь к Светлане Радионовой, Президент Татарстана отметил, что все замечания Ростехнадзора и ее лично будут учтены. В самые сжатые сроки будет подготовлена и представлена в Ростехнадзор программа по устранению нарушений и недоработок.