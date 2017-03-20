Волгоградцам помогут установить приборы учета

С 20 марта Центр обслуживания клиентов «Концессии водоснабжения» будет работать на два часа дольше — до 19.00. Компания приняла решение увеличить время для консультирования и приема заявок на установку счетчиков в связи с предстоящим дачным сезоном и для удобства абонентов. В этих же целях с текущей недели будет открыта предварительная запись на субботы по телефону.

Специалисты центра обслуживания клиентов ООО «Концессии водоснабжения» объясняют, какие вопросы по установке прибора учета можно решить удаленно и как это сделать.

Согласно постановлению комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 13/2 от 2 апреля 2014 года, норматив потребления воды для полива земельных участков применяется с апреля. Тариф от погодных факторов не зависит. Так, с апреля 2017 года начисление платы за полив земельного участка в случае отсутствия прибора учета производится, исходя из разницы между общей площадью земельного участка, указанного в документах на право собственности, и суммарной площадью всех построек, расположенных на участке (по данным технических и кадастровых паспортов, а в случае их отсутствия — акта обмера площади построек, проведенного по заявлению потребителя). Таким образом, уже в мае не имеющие счетчиков дачники и собственники других частных домовладений получат квитанции, в которых будут стоять цифры, кратные 889,64 рублям — такова стоимость каждой сотки земли.

Многие собственники заранее подготовились к поливному сезону, установив приборы учета еще до зимы. Однако большая часть дачников, несмотря на неоднократные предупреждения ресурсоснабжающей организации, установку счетчиков отложили на весну. В результате возникли длинные очереди при оформлении документов. Для регулировании ситуации компания «Концессия водоснабжения» увеличила время работы Центра обслуживания клиентов.

Также компания предлагает решить ряд вопросов удаленно. Подробности — на сайте «Концессии». Здесь размещена пошаговая инструкция по опломбировке заранее установленного водомера (раздел «Потребителям/Физическим лицам»). Во вкладке «Ввести в эксплуатацию прибор учета» содержится полный перечень необходимых документов. Здесь можно скачать бланк заявления и заполнить его самостоятельно, затем вместе с пакетом всех документов в письменном виде принести в Центр обслуживания клиентов, расположенном по адресу: Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, 1 этаж. Либо отсканировать и отправить на электронную почту — info@investvoda.ru. Тел. (8442) 99−07−93.

Вопросы можно задать и специалистам круглосуточного контакт-центра компании. Тел. (8442) 99−67−96.

Временный режим работы Центра обслуживания клиентов:

Понедельник-пятница — с 8.00 до 19.00.

Суббота — прием по предварительной записи, с 8.00 до 14.00.

Предварительная запись на прием производится по телефону — (8442) 51−57−72, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Воскресенье — выходной.

Время работы кассы:

С понедельника по пятницу — с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00.

Суббота, воскресенье — выходные.

Для жителей южных районов города работает Отдел договоров с абонентами ООО «Концессии водоснабжения», расположенный по адресу: ул. Писемского, 1а (Кировский район, остановка «Химгородок»). Телефоны: (8442) 45−05−89 (Советский, Кировский районы); (8442) 42−90−48 (Красноармейский район). График: с понедельника по четверг с 8−00 до 17−00, пятница — нет приема (специалисты заняты с документами). Суббота, воскресенье — выходные. Обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00.