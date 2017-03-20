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14:45 (мск), источник: РБК

Экономисты подсчитали денежные потери россиян от продуктового эмбарго

Цены на товары в России сейчас могли быть на 3% ниже, если бы власти не ввели продуктовое эмбарго, подсчитали в РАНХиГС. Денежные потери потребителей от эмбарго они оценили в 4,4 тыс. руб. в год.

Источник: РИА "Новости"

Если бы Россия не ввела продуктовое эмбарго в 2014 году, набор санкционных товаров стоил бы на 3% дешевле, чем сейчас, а несанкционных — на 2,9%. Такие расчеты приводятся в мониторинге экономической ситуации, который подготовили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Авторы исследовали период с 2014 по 2016 год.

Экономисты выделяют два эффекта от введения эмбарго — потребительский и производственный.
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«Потребительский эффект связан со снижением благосостояния населения из-за роста цен в результате введения санкций. Производственный — обусловлен ростом прибыли сельскохозяйственных производителей и производителей пищевой продукции благодаря ограничению импортной конкуренции», — говорится в докладе.

Оценка влияния контрсанкций на цены получена авторами как разница между фактической стоимостью фиксированного набора продуктов и прогнозной стоимостью этого набора при гипотетическом отсутствии эмбарго. Цифра в 3% не выглядит заниженной, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Совокупный вклад контрсанкций с начала их действия до конца 2015 года в продуктовую инфляцию составлял 4,1%, а в целом в потребительскую корзину — 1,6%, напоминает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков, с тех пор он мог снизиться из-за переориентации потребителей.

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Авторы исследования также оценили потери в благосостоянии россиян из-за контрсанкций.

Денежные потери потребителей они оценили в 4380 руб. ежегодно. 

Эта цифра справедлива, если допустить, что структура спроса граждан при введении эмбарго не изменилась. При подсчете этого эффекта авторы опирались на так называемую компенсирующую вариацию дохода: это величина, на которую потребителю нужно увеличить свой доход, чтобы повышение цен не приводило к ухудшению благосостояния.

Эксперты подчеркивают, что введение эмбарго привело к дополнительному росту цен как санкционных, так и несанкционных товаров. Контрсанкции влияли на годовую инфляцию неравномерно, указывается в мониторинге. В целом средний прирост инфляции из-за введения контрсанкций за исследуемый период составил 3,1 п.п. как по санкционным, так и по несанкционным товарам. При этом в первые полгода прирост по санкционным товарам составил 29,9 п.п., по несанкционным — 5,1 п.п. Однако по итогам первого года действия контрсанкций эти показатели снизились до 8,6 п.п. и 4,3 п.п. соответственно.

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«Такая неравномерность объясняется тем, что потребители из-за удорожания товаров — аналогов санкционных товаров переключаются на идентичные более дешевые и более низкого качества отечественные и импортные товары из других стран. Кроме того, постепенное снижение санкционного эффекта во времени может объясняться снижением средних издержек производства благодаря росту отечественного производства», — пишут экономисты.

Наиболее сильное влияние контрсанкций приходится на первые 6−12 месяцев после их введения, но затем рост цен и падение потребления замедляются, пишут авторы.

Таким образом, «введение эмбарго дает преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается», говорится в мониторинге.

Продуктовое эмбарго не нанесло существенного урона странам, против которых оно было введено, писали экономисты РАНХиГС осенью прошлого года.

Они указывали, что случаи значительного падения объемов и стоимости всего экспорта санкционных стран из-за сокращения поставок в Россию единичны и незначительны с точки зрения ущерба. Попавшие под эмбарго страны компенсировали потери за счет поставок в другие государства и даже нарастили продовольственный экспорт в разрезе санкционных товаров.

Комментарии
30
Сергей Зауглов
Бараны все эти ВЦИОМ и прочая лабуда! Цены на продукты выросли в сравнении с 2013-2014 годом почти в 2 раза и выше. Так уверенно говорю об этом, потому что до 2015 года занимался ресторанный бизнесом. Поверьте знаю! Помню цены закусочные тогда и вижу сейчас!
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Константин Дроздов
главное что депутаты не голодают и на них это не отражается!!))))
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mr.
Гофно-правительство, всех к стенке, раскулачить тварей божьих и на галеры сортиры драить!
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