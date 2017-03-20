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14:41 (мск), источник: СуперОмск

В омской РЭК назвали дату объявления новых нормативов по ОДН

На пресс-конференции в областном минстрое 20 марта глава РЭК Олег Голубев рассказал, когда рабочая группа по ОДН разберется с тарифами.

Источник: РИА "Новости"

«Информация по воде, водоотведению и электроэнергии собрана в общие отраслевые таблицы на сайте РЭК. Нам важно, если есть дикие искажения в начислении норматива, чтобы жители вносили нам акты. На рабочей группе мы, естественно, все эти разногласия обсуждаем. Предполагается, что нормативы по воде и водоотведению в некоторых случаях снизятся, в некоторых повысятся — ненамного. Резких скачков не будет. Аналогичная ситуация с электроэнергией. Наши специалисты сейчас все эти цифры обрабатывают. Предположительная дата, когда мы будем готовы объявить эти нормативы, — конец марта. Но мы считаем, что нормативы нужно вводить не раньше решения Госдумы», — заявил Олег Голубев.

Такие нормативы должны быть установлены до 1 июня 2017 года, в настоящее время действуют нормативы по состоянию на 1 ноября 2016 года. Однако если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, жители наладили своевременную сдачу показаний и контроль за несанкционированными подключениями, то их потребление ресурсов на общедомовые нужды может стремиться к нулю. Ни один норматив, даже очень приближенный к реальному состоянию дел, не сможет соответствовать такому потреблению, поскольку не может быть рассчитан на каждый дом в отдельности и предполагает разбивку по типологии домов и установленного в них оборудования.

В связи с этим законопроектом, внесенным в Госдуму, о котором говорил Голубев, предлагается разрешить собственникам оплачивать расходы на ОДН по факту. В документе говорится, что норма по ОДН должна звучать следующим образом: «включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании коллективного прибора учета».

Напомним, что общественная организация «Оплот» уже давно борется с необъективно завышенными тарифами. Общественники поставили перед собой цель приравнять нынешние завышенные нормативы к реальному потреблению. Ради этого сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев вошел в состав рабочей группы при РЭК по вопросам ОДН.

Возглавляемая Афанасьевым «Народная тарифная комиссия» (НТК) подробно ознакомилась с документами и нашла способы снизить плату за ОДН. Так, НТК разработала бюллетень с предложениями по снижению нормативов потребления ресурса для ОДН, чтобы максимально приблизить его к фактическому потреблению.

При составлении бюллетеня общественники и потребители, входящие в народную тарифную комиссию, опирались на положения «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, в части учета конструктивных и технических параметров многоквартирного дома и состава ресурсов, включаемых в норматив. Это постановление четко указывает на то, что норматив — это количественное выражение именно потребленной коммунальной услуги, а также технологические потери.

Своей главной задачей члены НТК видят приближение норматива для ОДН к фактическому потреблению.

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