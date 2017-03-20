Вызвавшую жалобы жвачку Five уберут из продажи

Об этом РИА Новости сообщила руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачева.

«Компания Wrigley приняла решение остановить акцию “Правда или действие”, производство акционного товара на фабрике Wrigley, а также рекламные активности по данной кампании после того, как начали поступать первые жалобы от потребителей несколько недель назад», — сказала Лобачева.

Данный продукт будет заменен.

Как пояснила Лобачева, рекламная кампания «Правда или действие», рассчитанная на два месяца, началась в январе 2017 года на бренде Five. Потребителям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов. Цель этой игры — «получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы».