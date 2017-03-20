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19:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Вызвавшую жалобы жвачку Five уберут из продажи

Компания Wrigley из-за жалоб потребителей изымает из продажи в России новую жевательную резинку Five и прекращает рекламную кампанию по продвижению этого продукта.

Об этом РИА Новости сообщила руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачева.

«Компания Wrigley приняла решение остановить акцию “Правда или действие”, производство акционного товара на фабрике Wrigley, а также рекламные активности по данной кампании после того, как начали поступать первые жалобы от потребителей несколько недель назад», — сказала Лобачева.

Данный продукт будет заменен.

Как пояснила Лобачева, рекламная кампания «Правда или действие», рассчитанная на два месяца, началась в январе 2017 года на бренде Five. Потребителям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов. Цель этой игры — «получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы».

Она отметила, что задания были разработаны до появления «тревожащего контекста в России», из-за которого потребители восприняли их неоднозначно. В Wrigley, по словам Лобачевой, никогда не хотели, чтобы «продукты ассоциировались с призывами к небезопасному поведению». На информационных площадках бренда Five содержалась информация, призывающая к обдуманному поведению при выполнении заданий, подчеркнула она.

В ряде регионов России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге — проводятся проверки магазинов на наличие жевательных резинок Five компании Wrigley. Производители предлагали покупателям поиграть в игру «Правда или действие». На обертках указаны задания, отчет о которых нужно было опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие. Среди заданий, в частности, было предложение забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или подумать о том, что необходимо сделать перед смертью.

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