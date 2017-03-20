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15:13 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцам, переплатившим за отопление из-за коэффициента, сделают перерасчет

Вступили в силу изменения в законодательстве, отменяющие повышающий коэффициент.

Южноуральцам, переплатившим за отопление из-за повышающего коэффициента, сделают перерасчет — изменения в порядок расчета платы за отопление, принятые правительством РФ 27 февраля, с 14 марта вступили в силу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции Челябинской области.

Напомним, повышающий коэффициент 1,5 применялся к нормативу для многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета, согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

В ГЖИ отметили, что тем, кому услугу оказывает МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», начисление платы производилось без применения повышающего коэффициента. Жителям же региона, получившим в этом году квитанции с применением коэффициента, будет сделан перерасчет, начиная с 1 января 2017 года.

Добавим, собственник вправе требовать от организации, производящей начисление платы за коммунальные услуги, сверки платы за коммунальные услуги. Компания обязана представить документы, подтверждающие правильность начисления, не позднее трех рабочих дней.

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