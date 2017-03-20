Тенге не реагирует на падение нефтяных котировок

По словам Бодровой, резким укреплением позиций тенге обязана происходящему с американской валютой.

«Доллар оставался под давлением всю неделю, инвесторы выходили из длинных позиций по USD после того, как решения Федеральной резервной системы США совпали с ожиданиями. Ничего плохого не случилось, просто сработал традиционный рыночный принцип “покупай на слухах, продавай на фактах”, только и всего», — пояснила аналитик «Альпари».

Также она обращает внимание на то, что укрепление тенге происходит вопреки низким ценам на нефть, которые показывают минимумы за четыре месяца. Сырьевые валюты пока предпочитают не обращать на это внимания.

Между тем, обновленные наблюдения Baker Hughes показали, что число буровых установок за прошедшую неделю в США выросло на 21 штуку и составило 789 единиц. Как поясняет Бодрова, это «медвежий» сигнал для сырьевого рынка наравне с другими.

«Новая неделя вряд ли принесет с собой смену рыночной конъюнктуры. Доллар США останется в диапазоне 315−318 тенге. Евро проторгуется в границах 338−341 тенге, российский рубль сохранит позиции в коридоре 5,39−4,75 тенге», — прогнозируют аналитики «Альпари».

По состоянию на 15.53 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в мае на торгах ICE упала на 0,8 процента, до 51,3 доллара за баррель.