Гражданские служащие в Прикамье получают больше 40 тыс. руб. в месяц

Так, должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек (40,9%). В сфере муниципальной службы трудились 8,3 тыс. человек (74,3%).

Самая высокая укомплектованность чиновниками наблюдалась в государственных органах власти (97,7%) и в органах судебной власти и прокуратуры (95,3%).

По итогам года, численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти, сократилась на 0,5 тыс. человек (2,8%) и составила 17,6 тыс. человек. Наибольшее снижение отмечено в федеральных государственных органах (на 5,7%).