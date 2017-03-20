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15:45 (мск), источник: NewsKo

Гражданские служащие в Прикамье получают больше 40 тыс. руб. в месяц

Пермьстат опубликовал данные по количеству работающих гражданских и муниципальных служащих за 2016 год.

Так, должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек (40,9%). В сфере муниципальной службы трудились 8,3 тыс. человек (74,3%).

Самая высокая укомплектованность чиновниками наблюдалась в государственных органах власти (97,7%) и в органах судебной власти и прокуратуры (95,3%).

По итогам года, численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти, сократилась на 0,5 тыс. человек (2,8%) и составила 17,6 тыс. человек. Наибольшее снижение отмечено в федеральных государственных органах (на 5,7%).

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих за январь-декабрь 2016 года составила 40 тыс. 439 руб., муниципальных служащих — 31 тыс. 879 руб.

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