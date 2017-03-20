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15:43 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска могут открыться рейсы в Германию и Пекин

Росавиация выдала допуски на полеты из Омска за границу трем авиакомпаниям.

Компания «НордСтар» получила разрешение летать в немецкий город Ганновер, «Уральские авиалинии» — в Пекин, «ИрАэро» — также в столицу Китая.

Когда названные авиакомпании начнут выполнять полеты в указанных направлениях, пока неизвестно. Обновленное расписание Омский аэропорт должен обнародовать до конца текущей недели.

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