Из Омска могут открыться рейсы в Германию и Пекин
Росавиация выдала допуски на полеты из Омска за границу трем авиакомпаниям.
Росавиация выдала допуски на полеты из Омска за границу трем авиакомпаниям.
Компания «НордСтар» получила разрешение летать в немецкий город Ганновер, «Уральские авиалинии» — в Пекин, «ИрАэро» — также в столицу Китая.
Когда названные авиакомпании начнут выполнять полеты в указанных направлениях, пока неизвестно. Обновленное расписание Омский аэропорт должен обнародовать до конца текущей недели.