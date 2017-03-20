В Новосибирской области направят дополнительные 60 млн рублей на борьбу с паводком

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Около 60 млн рублей будет направлено дополнительно в Новосибирской области на борьбу с паводком. Как сообщила пресс-служба правительства региона, соответствующее распоряжение сделал губернатор Владимир Городецкий.

«23 млн рублей будет выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей — муниципальным образованиям и городским округам», — говорится в сообщении.

Минтрансу региона рекомендовано в кратчайшее время подписать соглашения с руководством всех муниципальных образований области о выделении им дополнительных средств на мероприятия по борьбе с паводком: уборку, вывоз и утилизацию снега, подготовку ливневой канализации.

«У нас большой объем работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», — сказал Городецкий на заседании правительства региона.

Губернатор добавил, что 10 районов области попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи. Контроль за исполнением распоряжения возложен на замгубернатора Сергея Семку.

Этой зимой в Новосибирске выпало почти вдвое больше осадков, чем в прошлом году, в связи с чем ожидается сложный весенний паводок. При худшем сценарии развития событий подтопленными могут оказаться около 4 тыс. домов в 16 населенных пунктах. В них проживают около 20 тыс. человек. Ранее Городецкий дал поручение главам районов организовать вывоз снега с сельских территорий, чего не делалось ни разу за последние 15 лет.