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15:39 (мск), источник: Volga News

В 2016 году в Самаре появилось более 12 тыс. новых квартир

В понедельник, 20 марта, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков представил отчет по работе ведомства в 2016 году.

По представленным им данным, было введено в эксплуатацию 804,7 тыс. кв. м жилья, большая часть — 625 тыс. кв. м в многоэтажных домах. Индивидуальное жилищное строительство прибавило 124 тыс. кв. м жилья, а малоэтажное — 55 тыс. кв. м. Было построено 12206 квартир.

«На начало 2016 года в Самаре насчитывалось 26 проблемных объектов незавершенного строительства. Сейчас их 10, по всем из них подготовлены дорожные карты по решению вопроса. 13 объектов заселены, но не введены в эксплуатацию», — сообщил Рубаков.

В 2016 году были привлечены 3 млрд руб. из вышестоящих бюджетов. Построены 5 социально значимых объектов: школа в Волгаре, детские сады в Куйбышевском районе и пос. Мехзавод, ФОК в Зубчаниновке, водопровод к строящемуся стадиону.

В границах туристических маршрутов игр чемпионата мира по футболу находится 593 многоквартирных дома, требующих ремонта. Из них по 424 определены источники финансирования, по остальным ведется поиск инвесторов.

«В этом году предстоит масштабная работа, в связи с этим необходим тщательный контроль за своевременным и качественным освоением средств. Нужно повышать требования к проектным организациям, генподрядчикам. Принципиально важные для нас объекты — 4 очередь набережной, Струковский парк, пл. Куйбышева. Важно установить четкие графики и контролировать их соблюдение», — заявил глава Самары Олег Фурсов.

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