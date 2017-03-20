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15:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Богота и Добрич могут стать побратимами Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 20 марта. НТА-Приволжье — Богота (Колумбия) и Добрич (Болгария) могут стать побратимами Нижнего Новгорода.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, соглашения о побратимских отношениях с колумбийским городом Богота и болгарским Добричем планируется подписать до конца 2017 года.

По данным председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елены Мишиной, кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о побратимстве с городами Пафос (Кипр), Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Помимо установления побратимских отношений, комитет постоянно занимается расширением географии международных контактов Нижнего Новгорода. Регулярно проводятся презентации потенциала города для делегаций зарубежных стран, прибывающих в столицу Приволжья, а также в посольствах в Москве. За 2016 год были проведены презентации для делегаций из Республики Беларусь, Китая, Чехии. «Заинтересованность в знакомстве с Нижним Новгородом в таком формате выразили посольства Франции и Венесуэлы», — отметила Елена Мишина.

Напомним, в 2016 году молдавский город Бельцы стал 13 побратимом Нижнего Новгорода.

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