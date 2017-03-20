Рейтинг самых состоятельных россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Рейтинг самых состоятельных россиян, ежегодно составляемый журналом Forbes, второй раз подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $18,4 млрд (+$4 млрд за год). В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-е место.

На втором месте рейтинга российских миллиардеров (и на 51-м месте общемирового рейтинга) — председатель совета директоров «Северстали», президент и член наблюдательного совета «Консорциума «Русская сталь», заместитель председателя Всемирной ассоциации производителей стали, неисполнительный директор Nord Gold N.V. Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). Третье место (57-е) занял председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).