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16:07 (мск), источник: Интерфакс

Рейтинг самых состоятельных россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Его состояние, по оценке журнала, выросло за год на $4 млрд и составило $18,4 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Рейтинг самых состоятельных россиян, ежегодно составляемый журналом Forbes, второй раз подряд возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $18,4 млрд (+$4 млрд за год). В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-е место.

На втором месте рейтинга российских миллиардеров (и на 51-м месте общемирового рейтинга) — председатель совета директоров «Северстали», президент и член наблюдательного совета «Консорциума «Русская сталь», заместитель председателя Всемирной ассоциации производителей стали, неисполнительный директор Nord Gold N.V. Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). Третье место (57-е) занял председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).

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В число богатейших россиян также вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.

Первое место общемирового рейтинга четвертый год подряд досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. Состояние главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличилось на $14,8 млрд, что обеспечило ему вторую строчку. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние оценено в $72,8 млрд.

Как уточняет журнал, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. Число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось на 13%, с 1810 до 2043 человек. Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн.

Комментарии
6
Deloris Mcgowan
Огромная база девушек, которые искали мужчин в вашем городе сегодня! ♥
В поиске введите: : ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
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Сергей Саморуков
Сегодня Михельсон , а вчера - Киса Воробьянинов. ("12 стульев" Ильф и Петров)
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Иван Петров
Самые богатые люди ни вкаких списках никаких форбсов не значились, не значатся и значиться не будут, ибо:
Деньги любят тишину.
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