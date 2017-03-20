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16:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Свежая камчатская рыба — на столы челябинцев

Выставка «Рыбак Камчатки» откроется 21 марта во Дворце спорта «Юность».

Чавыча, нерка, кижуч, горбуша, палтус, эсколар, а также красная икра. Морепродукты коптят на натуральных опилках — вишни, яблони, ольхи. За счет этого они приобретают красивый цвет и бесподобный аромат. Кроме того, в рыбе сохраняются все полезные вещества, ведь перевозят ее исключительно в готовом виде.

Выставка «Рыбак Камчатки» уже в пути. Она начнет работу завтра, 21 марта, во Дворце спорта «Юность».

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