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16:40 (мск), источник: Kapital.kz

Минфин РФ заявил о переукрепленности рубля на 10−12%

Рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10−12%, эти условия выгодны для исполнения обязательств по внешнему долгу, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Источник: Kapital.kz

«Мы уже купили 500 млн долларов и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10−12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сообщил Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он отметил, что до конца года есть возможность купить не меньше 1 млрд долларов. «Но не факт, что мы ею воспользуемся», — подчеркнул министр. По его словам, речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.

Напомним, ранее Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ повысило прогноз темпов экономического роста России в 2017 году с 0,6% до 1,5−2%. Он также отметил, что достижение уровня инфляции в 4% к концу 2017 года вполне реалистично.

На прошлой неделе глава Министерство экономики РФ Максим Орешкин сообщило, что экономика России приспособилась к новым реалиям и выходит на устойчивый рост. Министр считает, что по итогам года увеличение ВВП может составить около 2%, что значительно опережает текущий прогноз в 0,7%.

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