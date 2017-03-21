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07:47 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области на аукционы выставлены пять участков недр

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило пять аукционов на предоставление права пользования южноуральскими месторождениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как отметил глава минимущества Алексей Бобраков, в основном для разработки в Челябинской области предлагаются участки строительного и облицовочного камня.

Так, вновь выставлено Беловское местрождение строительного камня, которое было разведано в начале 70-х годов прошлого века. Ранее оно неоднократно разрабатывалось, камень использовался для дорожного строительства и строительства производственных помещений. Последняя лицензия была прекращена в 2013 году. По состоянию на 1 января 2017 года запасы Беловского месторождения составляют 7 млн кубометров. Разовый платеж за пользование недрами установлен в размере 3,9 млн рублей.

С целью добычи магматических и метаморфических пород предоставляются участки Астафьевский 2 и Кызыл. По прогнозам, ресурсы мраморов Астафьевского 2 участка оценены в количестве 13,4 млн кубометров, Кызыла — 200 млн кубических метров магматических пород.

Еще два участка содержат доломиты и известняки.

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