Прокуратура нашла ошибки в декларациях о доходах сотрудников Калининградстата

Проверкой в справках 5 служащих выявлено расхождение данных о доходах — неверно указаны сведения о доходах супругов, о доходах от продажи земельных участков и транспортных средств. Кроме того, тремя служащими не указаны находящиеся в собственности земельные участки в садовых товариществах, а также неверно указана площадь квартиры.

По результатам проверки прокурор области руководителю Калининградстата внес представление и потребовал устранить нарушения закона.