Прокуратура нашла ошибки в декларациях о доходах сотрудников Калининградстата

Проверкой в справках 5 служащих выявлено расхождение данных о доходах — неверно указаны сведения о доходах супругов, о доходах от продажи земельных участков и транспортных средств. Кроме того, тремя служащими не указаны находящиеся в собственности земельные участки в садовых товариществах, а также неверно указана площадь квартиры.
По результатам проверки прокурор области руководителю Калининградстата внес представление и потребовал устранить нарушения закона.
В Калининградстате корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» факт прокурорской проверки подтвердили. «Результаты проверки в ведомство еще переданы не были, и поэтому каким-либо образом комментировать информацию, опубликованную на сайте прокуратуры, руководитель управления не может», — отметил представитель ведомства.