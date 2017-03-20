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17:01 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура нашла ошибки в декларациях о доходах сотрудников Калининградстата

Сотрудники регионального управления Федеральной службы статистики допустили ошибки при оформлении деклараций о доходах за 2015 год. К таким выводам пришли сотрудники Калининградской областной прокуратуры по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Проверкой в справках 5 служащих выявлено расхождение данных о доходах — неверно указаны сведения о доходах супругов, о доходах от продажи земельных участков и транспортных средств. Кроме того, тремя служащими не указаны находящиеся в собственности земельные участки в садовых товариществах, а также неверно указана площадь квартиры.

По результатам проверки прокурор области руководителю Калининградстата внес представление и потребовал устранить нарушения закона.

В Калининградстате корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» факт прокурорской проверки подтвердили. «Результаты проверки в ведомство еще переданы не были, и поэтому каким-либо образом комментировать информацию, опубликованную на сайте прокуратуры, руководитель управления не может», — отметил представитель ведомства.

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