Общественники проследят за экологичностью на Краснодарском НПЗ

Завод находится в черте краевой столицы, и его планируют расширять. Но производство должно быть безопасным как для природы, так и для людей.

— Вопросы экологии для меня, для краснодарцев являются очень важными. Тем более, если мы будем вести речь о расширении завода. Требования к экологичности производства — это требование № 1. Мы ни в коем случае не можем допустить в погоне даже за большим производством, за его расширением, чтобы мы потеряли самое главное — это экологически чистый принцип работы завода. Для нас очень важно сохранить принципы экологической безопасности. Предлагаю вам, чтобы, допустим, контроль над экологической ситуацией на предприятии был публичным. Он должен быть прозрачным, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Ближайший год будем проводить различные мероприятия, чтобы это поддерживать и развивать. Это очень важно для нас, вы правильно говорите. Мы готовы распределять на экологические вопросы, социальные и другие важные вопросы для города, — сказал Саид Гуцериев, генеральный директор АО «ФортеИнвест».

«Краснодарэконефть» — один из старейших заводов на Юге России. Ему исполнилось 106 лет. Это единственное предприятие в стране, где производят топливо для реактивных двигателей марки Т-1.