Ростов-на-Дону задолжал за газ почти 1 млрд рублей

Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 20 марта, город-миллионник нарастил долг, превышающий 936 млн рублей.

За два месяца 2017 года сумма задолженности выросла на 119,6 млн рублей. Один из самых эффективных методов сокращения задолженности газовики считают отключение от ресурса. Так, по последним данным, в областном центре голубое топливо отрезано почти у 10 тыс. абонентов.

В администрации по-прежнему отмечают низкий процент горожан, которые оплачивают «коммуналку» через интернет с помощью «личного кабинета».

Напомним, Ростовская область в 2016 году значилась в списке самых нерадивых регионов-плательщиков за газ. К концу 2015 года Дон накопил долг за потребленный ресурс в размере 3 млрд рублей.