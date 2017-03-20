Ростов-на-Дону задолжал за газ почти 1 млрд рублей

Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 20 марта,
За два месяца 2017 года сумма задолженности выросла на 119,6 млн рублей. Один из самых эффективных методов сокращения задолженности газовики считают отключение от ресурса. Так, по последним данным, в областном центре голубое топливо отрезано почти у 10 тыс. абонентов.
В администрации
Напомним, Ростовская область в 2016 году значилась в списке самых нерадивых
Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью в некоторых городах Ростовской области без горячей воды и электричества оставались жители многоквартирных домов и соцобъекты Таганрога, Азова и Новочеркасска.