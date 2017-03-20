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17:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростов-на-Дону задолжал за газ почти 1 млрд рублей

Ростов-на-Дону накапливает долги за газ. Без голубого топлива рискуют остаться горожане, которые пользуются ресурсом, не оплачивая.

Источник: AP 2017

Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 20 марта, город-миллионник нарастил долг, превышающий 936 млн рублей.

За два месяца 2017 года сумма задолженности выросла на 119,6 млн рублей. Один из самых эффективных методов сокращения задолженности газовики считают отключение от ресурса. Так, по последним данным, в областном центре голубое топливо отрезано почти у 10 тыс. абонентов.

В администрации по-прежнему отмечают низкий процент горожан, которые оплачивают «коммуналку» через интернет с помощью «личного кабинета».

Напомним, Ростовская область в 2016 году значилась в списке самых нерадивых регионов-плательщиков за газ. К концу 2015 года Дон накопил долг за потребленный ресурс в размере 3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью в некоторых городах Ростовской области без горячей воды и электричества оставались жители многоквартирных домов и соцобъекты Таганрога, Азова и Новочеркасска. Из-за долгов снабжающие предприятия пришлось отключить от газа. Но после вмешательства прокуратуры и региональных чиновников подача газа была возобновлена.

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