В примэрии Кишинева рассказали, когда отключат отопление

«Прогноз погоды показывает, что в конце недели мы можем начать процедуру отключения отопления. Но окончательное решение будет принято в зависимости от погодных условий. Думаю, в четверг станет ясно», — сказал Гонтя.

Чиновник пояснил, что на данный момент не было массовых обращений об отключении тепла, поступили лишь несколько запросов от частных лиц. Никто из управляющих домов не обращался в примэрию.

В то же время Гонтя пояснил, что самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м — 123 дня.

«За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта», — пояснил Гонтя.

Отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября 2016 года.