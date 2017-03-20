Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
"Он не стал с ней жить": Сябитова о неудачном браке дочери
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
17:28 (мск), источник: Sputnik.md

В примэрии Кишинева рассказали, когда отключат отопление

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. К концу недели в Кишиневе могут отключить отопление. Об этом в понедельник заявил журналистам глава управления жилищно-коммунального хозяйства столицы Петр Гонтя.

Источник: Sputnik.md

«Прогноз погоды показывает, что в конце недели мы можем начать процедуру отключения отопления. Но окончательное решение будет принято в зависимости от погодных условий. Думаю, в четверг станет ясно», — сказал Гонтя.

Чиновник пояснил, что на данный момент не было массовых обращений об отключении тепла, поступили лишь несколько запросов от частных лиц. Никто из управляющих домов не обращался в примэрию.

В то же время Гонтя пояснил, что самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м — 123 дня.

«За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта», — пояснил Гонтя.

Отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Внимание, родители: жвачка может спровоцировать суицид
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь