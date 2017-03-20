Цены на жилье в Минске обновили десятилетний минимум

Знаковое для столичного рынка жилья событие произошло на неделе с 13 по 20 марта, пишет realt.by.

Снизившись на 0,4%, индекс цен на квартиры в Минске достиг отметки в 1166 долларов за м2, что является самым низким значением за последние 10 лет.

Если цены предложения уже пробили предыдущее «дно», то цены проданных квартир по-прежнему превышают минимум прошлого года, причем значительно. По сравнению с апрелем 2016 года квадратный метр подорожал на 50 долларов. Для того, чтобы растерять этот «гандикап», понадобится 2−3 месяца, и это при крайне пессимистичном развитии событий.

Сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о глобальных изменениях, которые произошли на рынке за год. Весной прошлого года продавцов можно было разделить на тех, кто «витал в облаках» и завышал цену, и тех, кто продавал в убыток, поддавшись панике. Сегодня рынок куда более сбалансирован: цены в объявлениях лишь на 4% выше того уровня, на котором совершаются сделки. Год назад разрыв составлял 10%.

Новым 10-летним минимумом отметился и первичный рынок. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1132 долларов за м2.