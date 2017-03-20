В Украине снова повысят оптовую цену на электроэнергию вместо обещанного снижения

«В существующих условиях, в том числе из-за блокады, вынуждены сообщить об отмене ранее запланированного решения о снижении оптово-рыночной цены с 1 апреля 2017 года», — сообщил глава Нацкомиссии.

Также он заявил о необходимости повышения оптово-рыночной цены на 1% по сравнению с тем значением ОРЦ, которое вступает в силу с 1 апреля 2017 года для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года НКРЭКУ снизила прогнозную ОРЦ на 2017 год на 15,2%, до 1285 гривень за 1 МВт-ч. Также комиссия приняла решение о повторном снижении цены с 1 апреля 2017 года на 5,8%, до 1264 гривень за 1 МВт-ч.

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне АТО.

1 марта 2017 года Вовк заявил, что на фоне блокады зоны АТО Нацкомиссия рассмотрит вопрос о переносе снижения ОРЦ, которое было запланировано с 1 апреля 2017 года, на более поздний срок.