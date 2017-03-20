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17:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На кубанских рынках продавали более трех тонн запрещенной продукции

Более трех тонн запрещенной к ввозу продукции обнаружили на Кубани специалисты краевого управления Россельхознадзора за два дня. Проверялись при этом места хранения и продажи плодоовощной продукции.

Всего было выявлено семь фактов реализации опасных товаров. Например, в Краснодаре продавали турецкие томаты, польские груши и яблоки. Санкционные фрукты нашли также в Славянске-на-Кубани, Курганинском и Кореновском районах. А попадавшие под запрет турецкие гранаты нашли только в «столице» Славянского района.

Продукцию из южного государства пришлось изъять и уничтожить, потому что в ней нашли вредителей. В одном случае — западный (калифорнийский) цветочный трипс, а во втором — средиземноморскую плодоовощную муху. Польские яблоки и груши попали под бульдозер, так как ввоз продукции в Россию из этой страны, а также из всех государств Европейского Союза и США, запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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