Власти Калининградской области отчитываются о росте зарплат
В 2016 году средняя заработная плата населения составила 29 832 рубля, или 105,8% по сравнению с 2015 годом. Такие данные корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» предоставили в
В 2016 году средняя заработная плата населения составила 29 832 рубля, или 105,8% по сравнению с 2015 годом. Такие данные корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» предоставили в
«Такие результаты стали возможны благодаря регулярной работе областной трехсторонней комиссии по регулированию
Отмечается, что «с такими показателями Калининградская область вошла в десятку регионов с наибольшими размерами минимальных гарантий по оплате труда», но это не касается организаций, финансируемых из федерального бюджета.
«В регионе сохраняется тенденция роста средней зарплаты населения», — констатируют в правительстве.
Напомним, по данным администрации Калининграда, которая оперирует более корректными цифрами, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) по итогам 2016 года в областном центре составил 1%.