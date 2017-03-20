Власти Калининградской области отчитываются о росте зарплат

«Такие результаты стали возможны благодаря регулярной работе областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, — убеждены в правительстве. — Так, с октября 2015 года минимальная заработная плата составила 10 тысяч рублей при федеральном минимальном размере оплаты труда в 7,5 тыс рублей. Этот уровень практически соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения — 10 680 рублей (94%)».

Отмечается, что «с такими показателями Калининградская область вошла в десятку регионов с наибольшими размерами минимальных гарантий по оплате труда», но это не касается организаций, финансируемых из федерального бюджета.

«В регионе сохраняется тенденция роста средней зарплаты населения», — констатируют в правительстве.

Напомним, по данным администрации Калининграда, которая оперирует более корректными цифрами, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) по итогам 2016 года в областном центре составил 1%.