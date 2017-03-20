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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа потратят 710 млн рублей на ремонт дорог на 17 улицах

По плану работы должны завершить в конце октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Воронежа объявила аукцион на ремонт дорог на 17 улицах города. Максимальная стартовая стоимость контракта составляет 710,6 млн рублей, говорится в конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок в пятницу, 17 марта. Дорожные работы на городских магистралях проведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Работы по восстановлению дорожного полотна проведут на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Машиностроителей, 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Теплоэнергетиков, Тимирязева, Карпинского, Солнечная, Ленина, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Маршала Жукова, 60-й Армии, Землячки и Космонавтов.

Кроме того, городские власти планируют ликвидировать места концентрации ДТП на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Космонавтов, Хользунова, 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии. Работы предусматривают обустройство остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и пешеходного ограждения вдоль проезжей части.

Работы продлятся более пяти месяцев: дорожники должны приступить к ремонту в конце апреля и завершить его в конце сентября.

Прием аукционных заявок завершится 3 апреля, торги пройдут 7 апреля.

В конце февраля мэрия объявила два аукциона на ремонт дорог общей стоимостью 1,29 млрд рублей. В план ремонта вошли 53 объекта — городские магистрали и участки дорог.

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