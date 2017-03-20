Власти Воронежа потратят 710 млн рублей на ремонт дорог на 17 улицах

Администрация Воронежа объявила аукцион на ремонт дорог на 17 улицах города. Максимальная стартовая стоимость контракта составляет 710,6 млн рублей, говорится в конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок в пятницу, 17 марта. Дорожные работы на городских магистралях проведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Работы по восстановлению дорожного полотна проведут на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Машиностроителей, 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Теплоэнергетиков, Тимирязева, Карпинского, Солнечная, Ленина, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Маршала Жукова, 60-й Армии, Землячки и Космонавтов.

Кроме того, городские власти планируют ликвидировать места концентрации ДТП на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Космонавтов, Хользунова, 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии. Работы предусматривают обустройство остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и пешеходного ограждения вдоль проезжей части.

Работы продлятся более пяти месяцев: дорожники должны приступить к ремонту в конце апреля и завершить его в конце сентября.

Прием аукционных заявок завершится 3 апреля, торги пройдут 7 апреля.

В конце февраля мэрия объявила два аукциона на ремонт дорог общей стоимостью 1,29 млрд рублей. В план ремонта вошли 53 объекта — городские магистрали и участки дорог.