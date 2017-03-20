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17:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

4377 многоквартирных домов капитально отремонтируют на Дону за три года

4377 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Ростовской области в 2017—2019 годах.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, общая стоимость ремонтных работ оценивается в 9,6 млрд рублей.

По информации областных властей, в 2017 году на Дону запланирован капремонт 1112 многоквартирных домов.

Напомним, в Ростовской области региональная программа по капремонту в многоквартирных домах утверждена в 2013 году. Она включает 18674 дома.

Минимальный размер взноса на капремонт в регионе составляет 7,17 рубля. На данный момент общая сумма взносов, уплаченных жителям Дона, достигла 5,9 млрд рублей.

В тройку лидеров Ростовской области по собираемости взносов входят Шахты (92,7%), Волгодонск и Каменск-Шахтинский (около 90%).

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