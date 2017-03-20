Экс-«регионал» Макеенко стал совладельцем телеканала «Тонис»

«Это будет стопроцентно проукраинский канал. Это будет новое качество телеканала «Тонис», — заявил Макеенко.
На вопрос, сколько стоили эти 9.5% процентов и сколько средств он планирует вложить в телеканал, Макеенко не дал прямого ответа.
В то же время, он опроверг какую-либо причастность окружения президента Украины к покупке телеканала. Ранее СМИ сообщали, что Макеенко собирается приобрести «Тонис» якобы для окружения действующего президента Украины Петра Порошенко.
«Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было. Я совещался только со своей женой, потому что это наши совестные деньги», — отметил он.
«На сегодняшний день я владею 9,5% телеканала, всё остальное — в собственности телеканала», — уточнил экс-нардеп.
Присутствовавшие на брифинге известные тележурналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский и шоумэн Илья Ноябрев сообщили, что будут работать на телеканале «Тонис».
«На канале Тонис будет много музыкальных программ, развлекательных форматов, аналитики и новостей», — проанонсировал будущие перемены шеф-редактор канала Алексей Семенов, которого цитирует «Страна».