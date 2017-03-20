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18:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Экс-«регионал» Макеенко стал совладельцем телеканала «Тонис»

Бывший член «Партии регионов» Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала «Тонис». Об этом он объявил в понедельник на брифинге, посвященном ребрендингу вещателя, сообщает «Украинская правда».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Это будет стопроцентно проукраинский канал. Это будет новое качество телеканала «Тонис», — заявил Макеенко.

На вопрос, сколько стоили эти 9.5% процентов и сколько средств он планирует вложить в телеканал, Макеенко не дал прямого ответа.

В то же время, он опроверг какую-либо причастность окружения президента Украины к покупке телеканала. Ранее СМИ сообщали, что Макеенко собирается приобрести «Тонис» якобы для окружения действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Никаких совещаний в Администрации президента у меня по этому поводу не было. Я совещался только со своей женой, потому что это наши совестные деньги», — отметил он.

«На сегодняшний день я владею 9,5% телеканала, всё остальное — в собственности телеканала», — уточнил экс-нардеп.

Присутствовавшие на брифинге известные тележурналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский и шоумэн Илья Ноябрев сообщили, что будут работать на телеканале «Тонис».

«На канале Тонис будет много музыкальных программ, развлекательных форматов, аналитики и новостей», — проанонсировал будущие перемены шеф-редактор канала Алексей Семенов, которого цитирует «Страна».

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