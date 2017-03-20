Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чай спасает от старческого слабоумия
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
19:08 (мск), источник: Мослента

Собянин обещал учесть мнение жителей при сносе пятиэтажек

В рамках проекта 1,6 миллиона москвичей переселят из хрущевок в современные здания.

Источник: Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при внесении пятиэтажного дома в программу реновации учтут мнение каждого жителя. Об этом в понедельник, 20 марта, столичный градоначальник рассказал в интервью «Первому каналу», сообщает mos.ru.

Читайте также
Как продаются московские хрущевки после заявлений о сносе

«Это самый масштабный проект Собянина за время руководства городом. Власти собираются переселить в современные дома 1,6 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Новая программа затронет около восьми тысячи зданий 1950−1960-х годов постройки, это примерно 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья.

По словам главы города, жилую площадь будут предоставлять метр на метр. Кухня, ванна и другие вспомогательные помещения будут определенно больше прежних.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту органы власти города получили в общей сложности 250 тысяч обращений граждан, в которых указывается на острую необходимость сноса ветхого жилого фонда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снос пятиэтажек улучшит качество жизни москвичей
13 марта© Ньюстюб
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь