Собянин обещал учесть мнение жителей при сносе пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при внесении пятиэтажного дома в программу реновации учтут мнение каждого жителя. Об этом в понедельник, 20 марта, столичный градоначальник рассказал в интервью «Первому каналу», сообщает mos.ru.

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«Это самый масштабный проект Собянина за время руководства городом. Власти собираются переселить в современные дома 1,6 миллиона человек», — говорится в сообщении.

Новая программа затронет около восьми тысячи зданий 1950−1960-х годов постройки, это примерно 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья.

По словам главы города, жилую площадь будут предоставлять метр на метр. Кухня, ванна и другие вспомогательные помещения будут определенно больше прежних.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту органы власти города получили в общей сложности 250 тысяч обращений граждан, в которых указывается на острую необходимость сноса ветхого жилого фонда.