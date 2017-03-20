О существенном подорожании автошин в 2017 году предупреждают мировые производители

О грядущем удорожании предупредили крупнейшие компании-производители: Continental, Pirelli, Goodbyer и Hankook. Шаг вынужденный, главная причина — рост цен на каучук.

Изменившаяся ситуация связана с не столько с экономической обстановкой и коммерческой политикой, сколько с ростом стоимости основного сырья для изготовления автомобильных шин, а именно каучука. Сегодня тонна этого материала обходится в среднем на 9% дороже, чем в прошлом году. Происходит это из-за природно-климатических условий, изрядно усложняющих поставки сырья.

На самом деле рост цен начался еще в прошлом году, но компании старались не отражать тенденцию на розничном рынке и держать спрос на прежнем уровне. Однако в 2017 году производители могут понести существенные убытки, если не будут учитывать изменившиеся цены на каучук. Он продолжает дорожать. Поэтому в ближайшее время цены на конечную продукцию вырастут на 5−10%.