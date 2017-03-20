Главой «Беларусбанка» назначен Ананич
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич, сообщили в понедельник в
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк» назначен Виктор Ананич, сообщили в понедельник в
С 21 декабря прошлого года крупнейший государственный банк страны временно возглавлял Александр Поливко. В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета «Беларусбанка».
«Принято решение о назначении с 23 марта 2017 года Ананича Виктора Михайловича на должность председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк», — говорится в сообщении.
Напомним, предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности.
Ананич с 2011 года возглавлял Могилевское областное управления «Беларусбанка» (филиал № 700). До этого будущий глава крупнейшего банка Беларуси трудился на должности директора Бобруйского филиала.