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18:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Fitch: санкции Украины ослабят позиции госбанков РФ в переговорах о продаже

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Санкции Украины против «дочек» российских госбанков могут ослабить позиции материнских банков в переговорах об их продаже, сообщил РИА Новости Александр Данилов, старший директор международного рейтингового агентства Fitch.

Источник: "РИА Новости" Украина

Отвечая на вопрос о влиянии этих санкций на дочерние структуры российских банков, работающих в Украине, Данилов отметил: «Это может вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам, при том, что в ближайшее время с учетом санкций эти деньги обратно вернуть будет нельзя».

«К тому же это может ослабить позиции материнских банков в переговорах по продаже украинских дочек», — добавил он. При этом Данилов уточнил, что влияние для материнских структур в РФ не будет ощутимым.

«Нет, даже в самом плохом сценарии серьезного урона не будет, так как украинские банки очень маленькие — меньше 1% от консолидированных активов «Сбербанка» и «ВТБ» и около 2% «ВЭБа», — пояснил он.

Госбанки РФ уже заявляли о намерении уйти из Украины. Так, «ВТБ» нашел покупателя на «БМ Банк» и рассчитывает завершить сделку в марте. Руководство «ВТБ» не исключало и полный уход с украинского рынка. Также ведется активная работа по продаже «Проминвестбанка». По словам главы «ВЭБа» Сергея Горькова, сделка находится на финальной стадии, и он надеется, что санкции не приведут к снижению стоимости актива.

«Сбербанк» после введения санкций еще не делился своими планами относительно продажи бизнеса в Украине. Осенью его глава Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить с украинского рынка, несмотря на убытки, в декабре — что не видит быстрых перспектив выхода оттуда, а в марте — что до конца 2017 года «Сбербанк» примет решение по поводу украинского бизнеса.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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